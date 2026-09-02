BİM BU HAFTA CÜZDANLARI RAHATLATACAK: YENİ LİSTEDEKİ İNDİRİMLER EZBERLERİ BOZUYOR! (BİM 4-10 EYLÜL)
Ev ekonomisine destek olacak dev kampanya müjdesi BİM tarafından resmi olarak duyuruldu! Alışveriş listelerini baştan yazdıracak olan bu indirim dalgası, cüzdanları rahatlatacak cinsten rakamlarla geliyor. 4-10 Eylül tarihleri arasında tüm Türkiye genelindeki şubelerde geçerli olacak fırsat günlerinde, her ihtiyaca yönelik çözümler sunuluyor. Kampanyanın getirdiği bu olağanüstü fiyat avantajını detaylıca incelemeden sakın bütçe planı yapmayın!
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