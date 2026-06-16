BİM bugün ortalığı kasıp kavuracak: Gıda ürünlerinde dev indirim bugün BİM’de sizi bekliyor!
BİM bugün ortalığı kasıp kavuracak: Gıda ürünlerinde dev indirim bugün BİM’de sizi bekliyor!
BİM aktüel ürünler kataloğu bugün sabah saatleri itibarıyla kapılarını açıyor ve market reyonlarında kelimenin tam anlamıyla izdiham yaratacak büyük bir kampanya başlıyor! Tüketicilerin uzun süredir yolunu gözlediği dev gıda listesinde, mutfakların en temel ihtiyaç maddeleri adeta dip fiyatlarla satışa sunulacak. Özellikle her evin vazgeçilmezi olan kahvaltılık gıda ürünleri, kaliteli şarküteri çeşitleri ve temel yemeklik malzemeler, bütçesini düşünen vatandaşlar için muazzam bir tasarruf fırsatı sunuyor. Stoklarla sınırlı ucuz gıda listesini kaçırmayın.
1 | 98
2 | 98
3 | 98
HASTAVUK PİLİÇ DÖNER 1000 G
Fiyat: 249 TL
4 | 98
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