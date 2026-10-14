BİM EKİM AYI FIRSATI: BÖYLE İNDİRİM GÖRÜLMEDİ! BİM'E SPOR ALETLERİ GELİYOR (BİM 18-24 EKİM)
18-24 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanyası, ev konforunda aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen herkese hitap eden bütçe dostu alternatifler sunuyor. Aktüel katalog kapsamında mağazalara gelecek olan geniş yelpazedeki ekipmanlar, spor salonuna gitmeye vakit bulamayanlar için ev ortamını adeta profesyonel bir antrenman alanına dönüştürüyor. Her seviyeden ve her yaştan sporseverin ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan bu özel seçki, hem kondisyonunu artırmak hem de formunu korumak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar tanıyor. İşte BİM 18-24 Ekim fırsatları...
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