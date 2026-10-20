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  4. BİM EKİM AYI İNDİRİMLERİ SÜRÜYOR! BİM’DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER SATIŞTA OLACAK? (BİM 20-26 EKİM)

BİM EKİM AYI İNDİRİMLERİ SÜRÜYOR! BİM’DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER SATIŞTA OLACAK? (BİM 20-26 EKİM)

Mutfakta bütçe dostu devrim başlıyor! BİM 20-26 Ekim aktüel gıda indirimleri, zamlanan mutfak masraflarına meydan okuyan fiyatlarıyla bugün raflarda yerini alıyor. Peki BİM’de bugün hangi ürünlerde indirim var? BİM’e hangi ürünler geliyor? İşte BİM 20-26 Ekim 2026 indirimleri...

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BİM EKİM AYI İNDİRİMLERİ SÜRÜYOR! BİM’DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER SATIŞTA OLACAK? (BİM 20-26 EKİM) - Sayfa 1

SEK %0,5 YAĞLI SÜT – 1 L

Fiyat: 42,50 TL

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BİM EKİM AYI İNDİRİMLERİ SÜRÜYOR! BİM’DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER SATIŞTA OLACAK? (BİM 20-26 EKİM) - Sayfa 2
2 | 76
BİM EKİM AYI İNDİRİMLERİ SÜRÜYOR! BİM’DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER SATIŞTA OLACAK? (BİM 20-26 EKİM) - Sayfa 3
3 | 76
BİM EKİM AYI İNDİRİMLERİ SÜRÜYOR! BİM’DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER SATIŞTA OLACAK? (BİM 20-26 EKİM) - Sayfa 4
4 | 76