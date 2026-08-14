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  4. BİM EZBER BOZDU: BU FİYATLARI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI, SAKIN KAÇIRMAYIN! (BİM 19-25 AĞUSTOS)

BİM EZBER BOZDU: BU FİYATLARI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI, SAKIN KAÇIRMAYIN! (BİM 19-25 AĞUSTOS)

BİM, 19-25 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğuyla ezber bozmaya geliyor. Şimdiden deprem etkisi yaratan bu dev kampanya, evini yenilemek ve bütçesini korumak isteyen milyonlarca tüketiciyi ayağa kaldırdı. Stoklarla sınırlı bu özel fırsatları sakın kaçırmayın; aksi takdirde piyasa fiyatlarını gördüğünüzde çok pişman olursunuz!

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BİM EZBER BOZDU: BU FİYATLARI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI, SAKIN KAÇIRMAYIN! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 1

ANTON 3 TON KAPASİTELİ LİTYUM - İYON AKÜLÜ CBH V2 FORKLİFT

Fiyat: 1.500.000 TL

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BİM EZBER BOZDU: BU FİYATLARI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI, SAKIN KAÇIRMAYIN! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 2

ANTON 1.5 TON KAPASİTELİ LİTYUM - İYON AKÜLÜ PTL 1.5 TRANSPALET

Fiyat: 59.900 TL

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BİM EZBER BOZDU: BU FİYATLARI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI, SAKIN KAÇIRMAYIN! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 3

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 75V6D

Fiyat: 47.900 TL

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BİM EZBER BOZDU: BU FİYATLARI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI, SAKIN KAÇIRMAYIN! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 4

GENERAL MOBİLE ERA 30 PRO DUAL CEP TELEFONU 8GB+256GB

Fiyat: 8.250 TL

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