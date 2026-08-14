BİM EZBER BOZDU: BU FİYATLARI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI, SAKIN KAÇIRMAYIN! (BİM 19-25 AĞUSTOS)
BİM, 19-25 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğuyla ezber bozmaya geliyor. Şimdiden deprem etkisi yaratan bu dev kampanya, evini yenilemek ve bütçesini korumak isteyen milyonlarca tüketiciyi ayağa kaldırdı. Stoklarla sınırlı bu özel fırsatları sakın kaçırmayın; aksi takdirde piyasa fiyatlarını gördüğünüzde çok pişman olursunuz!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.