BİM ezber bozuyor: 4-10 Ağustos tarihleri arasında cüzdanlar rahat nefes alacak!
BİM, 4 - 10 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanyasıyla ezber bozuyor. 4 Ağustos Salı günü başlayıp pazartesi akşamına kadar sürecek indirimler bütçeleri rahatlatacak. Kampanya kapsamında mutfağın demirbaşları zeytinyağı, salça, pirinç, bulgur ve makarna çeşitleri çok özel fiyatlarla raflarda olacak. Ayrıca kahvaltıların vazgeçilmezi bal ile ev hijyeninin ana kalemi deterjan çeşitleri de dev indirimlerle sunulacak. Sınırlı stoklarla gelecek bu temel ihtiyaç ürünlerini kaçırmamak için 4 Ağustos sabahı BİM'e uğrayın.
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