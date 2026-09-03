BİM FİYATLARI RESMEN DİBE ÇEKTİ: LİSTEYİ GÖREN PAZAR SABAHI MAĞAZAYA AKIN EDECEK (BİM 6-12 EYLÜL)
BİM 6-12 Eylül 2026 aktüel kataloğuyla ev ekonomisine nefes aldıracak dev bir indirim dalgası başlıyor! Pazar gününden itibaren raflarda yerini alacak yüksek kaliteli popüler ürünler, piyasa koşullarının çok altında etiketlerle satışa sunuluyor. Sınırlı stoklarla gelecek bu büyük fırsatı kaçırmamak için listenizi şimdiden hazırlayın!
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