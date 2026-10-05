BİM FİYATLARIYLA EZBER BOZDU! LİSTEYİ GÖRENLER ŞİMDİDEN KUYRUĞA GİRDİ (BİM 6-12 EKİM)
BİM 6-12 Ekim aktüel kataloğu ezber bozan fiyatlarıyla yayınlandı. Ev ekonomisini rahatlatmak isteyen tüketicilerin şimdiden alışveriş listelerine eklediği bu yeni kampanya dönemi, market koridorlarında tam anlamıyla bütçe dostu bir şova sahne oluyor. Evin temel ihtiyacı gıdadan dev temizlik paketlerine, kişisel bakımdan spor tutkunlarının radarındaki protein ürünlerine kadar aradığınız her şey tek adreste buluşuyor. İnanılmaz fiyat etiketleriyle rafları dolup taşan BİM mağazalarında bu hafta, stoklar kapışılmadan sepetini dolduranlar kesinlikle kazançlı çıkacak!
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