BİM FİYATLARIYLA ŞAŞIRTTI! İŞTE EV EKONOMİSİNE DEV DESTEK SAĞLAYACAK LİSTE (BİM 6-12 EKİM)
Alışveriş bütçesini verimli yönetmek isteyen vatandaşların gözü BİM’in yeni hafta kampanyasına çevrildi. Haftalık indirim döneminde raflara gelecek ürünler ve merak edilen fiyat listesi netleşti. Farklı kategorilerde geniş bir ürün yelpazesi sunan BİM'in güncel fırsatları, avantajlı fiyatlarıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 6-12 Ekim tarihleri arasında gıda, temizlik, kişisel bakım ve protein ürünlerinde geçerli bu büyük fırsatları kaçırmamak için elinizi çabuk tutun, bu fırsat kaçmaz!
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