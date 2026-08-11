BİM HAFTALIK FIRSATLAR: EV ÜRÜNLERİNDE KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER! (BİM 12-18 AĞUSTOS)
BİM, 12-18 Ağustos tarihleri arasında teknoloji meraklıları ve evini yenilemek isteyenler için dev bir kampanya sunuyor. Ultra HD Akıllı TV’lerden enerji tasarruflu ev aletlerine, mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesi piyasa fiyatının çok altında satışta. Şok indirimlerle dolu bu fırsatları kaçırmayın!
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