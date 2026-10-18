BİM İNDİRİMLERLE EZBER BOZDU! LİSTEYİ GÖRENLER ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİ (BİM 23-29 EKİM)
BİM, evinizin kışlık ihtiyaçlarını tek listede topluyor. 23 Ekim'de mutfak kategorisi başrolde; birinci sınıf düdüklü tencereler, tavalar, sahanlar ve renkli bıçak setleri geliyor. Sunum severler için gravürlü bardaklar, ayaklı kaseler, fincanlar ve sunum tahtaları raflara çıkarken; ev düzeni için çok çekmeceli organizerler ve saklama kapları sunuluyor. Tekstilde ise kışlık eşofmanlar, sweatshirtler, kar eldivenleri, polar bereler ve çocuklar için panduflar var. Banyo paspasları, mutfak halıları ve lastikli çarşaflarla tüm ev kışa hazır hale geliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmayın!
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