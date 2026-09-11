BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BROŞÜRÜ: BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 5-11 EYLÜL)
BİM 5-11 Eylül indirim kataloğu ile mutfaklarda gerçek bir tasarruf dönemi başladı! Bu hafta temel gıda ürünlerinde kaçırılmayacak dev fırsatlar sunulurken, ev ekonomisine en büyük destek doğrudan sofranıza geliyor. Gıdadaki büyük indirimin yanı sıra evinizin temizlik ihtiyaçları da unutulmadı; Sleepy temizlik havlusu gibi hijyen ürünleri de çok cazip fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Stoklar tükenmeden en yakın BİM mağazasına uğrayın, bütçenizi sarsmadan gıda ve temizlik alışverişinizi hemen tamamlayın!
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LEZZETHANE MİLFÖY HAMURU 1000 G
Fiyat: 72,50 TL
EMİN DANA HAMBURGER KÖFTESİ 225 G
Fiyat: 135 TL
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