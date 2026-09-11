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  4. BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BROŞÜRÜ: BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 5-11 EYLÜL)

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BROŞÜRÜ: BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 5-11 EYLÜL)

BİM 5-11 Eylül indirim kataloğu ile mutfaklarda gerçek bir tasarruf dönemi başladı! Bu hafta temel gıda ürünlerinde kaçırılmayacak dev fırsatlar sunulurken, ev ekonomisine en büyük destek doğrudan sofranıza geliyor. Gıdadaki büyük indirimin yanı sıra evinizin temizlik ihtiyaçları da unutulmadı; Sleepy temizlik havlusu gibi hijyen ürünleri de çok cazip fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Stoklar tükenmeden en yakın BİM mağazasına uğrayın, bütçenizi sarsmadan gıda ve temizlik alışverişinizi hemen tamamlayın!

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BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BROŞÜRÜ: BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 5-11 EYLÜL) - Sayfa 1

PİLİÇ SALAM 1000 G

Fiyat: 75 TL

MUTFAĞIM PARMAK PATATES 1000 G

Fiyat: 75 TL 

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BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BROŞÜRÜ: BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 5-11 EYLÜL) - Sayfa 2

LEZZETHANE MİLFÖY HAMURU 1000 G

Fiyat: 72,50 TL

EMİN DANA HAMBURGER KÖFTESİ 225 G

Fiyat: 135 TL

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BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BROŞÜRÜ: BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 5-11 EYLÜL) - Sayfa 3

TAZEM PİLİÇ BAGET KG

Fiyat: 99 TL

LEZZETHANE KARIŞIK PİZZA 820 G

Fiyat: 119 TL

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BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BROŞÜRÜ: BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 5-11 EYLÜL) - Sayfa 4

YUMURTA 15'Lİ

Fiyat: 79 TL

EMİN DİLİMLİ DANA SUCUK 250 G

Fiyat: 145 TL

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