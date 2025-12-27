BİM market 01 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli indirim kataloğu yayımlandı!
BİM market indirimlerine devam ediyor. BİM market 01 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 01 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler...
EMİN DANA BATON SUCUK 380 G
Fiyat: 219 TL
EMİN DANA DİLİMLİ SUCUK 250 G
Fiyat: 149 TL
1 | 21
PİLİÇ SALAM 1000 G
Fiyat: 59,50 TL
TOMBİK PİLİÇ KANGAL SUCUK 250 G
Fiyat: 39,50 TL
2 | 21
HİNDİ SOSİS 130 G
Fiyat: 25 TL
EMİN DANA TAS KEBAP 400 G
Fiyat: 269 TL
3 | 21
EMİN DANA&KUZU IZGARA KÖFTE 400 G
Fiyat: 235 TL
EMİN DANA&KUZU İNEGÖL KÖTE 400 G
Fiyat: 235 TL
4 | 21
