BİM market 05-08 Aralık 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu yayımlandı!
BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 05-08 Aralık 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 05-08 Aralık arasında aynı ürünün ikincisi yüzde 50 indirimli. Peki, BİM'de 05-08 Aralık arası hangi ürünlerde aynı ürünün ikincisi yüzde 50 indirimli? Bim markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 05-08 Aralık 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu...
LEZZETHANE TEPSİ BÖREĞİ 650 G
Fiyat: 84,50 TL
1 | 22
MARMARABİRLİK KURU SELE SİYAH ZEYTİN 400 G
Fiyat: 136 TL
2 | 22
MUTFAĞIM BAMYA 450 G
Fiyat: 99 TL
3 | 22
LEZZETHANE SİGARA BÖREĞİ 400 G
Fiyat: 39,50 TL
4 | 22
