BİM market 05 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'e Elektrikli Süpürge geliyor!
BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 05 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 05 Aralık‘ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 05 Aralık 2025 Cuma indirimleri...
HEIFER MİNİ SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Fiyat: 790 TL
