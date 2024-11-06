BİM market 06-12 Kasım tarihleri arasında geçerli indirim kataloğu yayımlandı!
BİM market 06-12 Kasım tarihleri arasında geçerli indirim kataloğu yayımlandı!
BİM market Kasım ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 06-12 Kasım tarihleri arasında geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? Bugün BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 06-12 Kasım 2024 indirimleri...
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