  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM market 07-10 Kasım 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu yayımlandı!

BİM market 07-10 Kasım 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu yayımlandı!

BİM market kasım ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 07-10 Kasım 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 07-10 Kasım arasında aynı ürünün ikincisi yüzde 50 indirimli. Peki, BİM'de 07-10 Kasım arası hangi ürünlerde aynı ürünün ikincisi yüzde 50 indirimli? Bim markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 07-10 Kasım 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu...

BİM market 07-10 Kasım 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

BAHÇIVAN YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1000 G

Fiyat: 299 TL

1 | 14
BİM market 07-10 Kasım 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2

YÖRÜKOĞLU YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1000 G

Fiyat: 299 TL

2 | 14
BİM market 07-10 Kasım 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu yayımlandı! - Sayfa 3

İÇİM YARIM YAĞLI SANDVİÇ VE TOST PEYNİRİ 1000 G

Fiyat: 325 TL

3 | 14
BİM market 07-10 Kasım 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu yayımlandı! - Sayfa 4

VADİM YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1000 G

Fiyat: 255 TL

4 | 14