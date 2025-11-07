BİM market 07-10 Kasım 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu yayımlandı!
BİM market 07-10 Kasım 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu yayımlandı!
BİM market kasım ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 07-10 Kasım 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 07-10 Kasım arasında aynı ürünün ikincisi yüzde 50 indirimli. Peki, BİM'de 07-10 Kasım arası hangi ürünlerde aynı ürünün ikincisi yüzde 50 indirimli? Bim markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 07-10 Kasım 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu...
BAHÇIVAN YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1000 G
Fiyat: 299 TL
YÖRÜKOĞLU YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1000 G
Fiyat: 299 TL
İÇİM YARIM YAĞLI SANDVİÇ VE TOST PEYNİRİ 1000 G
Fiyat: 325 TL
VADİM YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1000 G
Fiyat: 255 TL
