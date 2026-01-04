  1. Ekonomim
BİM market 07 Ocak 2026 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Kayar Raflı Ayakkabılık geliyor!

BİM market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 07 Ocak 2026 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 07 Ocak’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 07 Ocak 2026 Çarşamba indirimleri...

ÇOK AMAÇLI KAHVE KÖŞESİ

Fiyat: 4,950 TL

2 KAPAKLI ASKILIKLI RAFLI PORTMANTO

Fiyat: 3,150 TL

2 KAPAKLI RAFLI AYAKKABILIK

Fiyat: 2,450 TL

DEKORATİF KİTAPLIK

Fiyat: 1,250 TL

