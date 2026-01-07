BİM 07 Ocak 2026 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Yataklı Köşe Koltuk Takımı geliyor!
BİM market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 07 Ocak 2026 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 07 Ocak’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 07 Ocak 2026 Çarşamba indirimleri...
ÇOK AMAÇLI KAHVE KÖŞESİ
Fiyat: 4,950 TL
2 KAPAKLI ASKILIKLI RAFLI PORTMANTO
Fiyat: 3,150 TL
2 KAPAKLI RAFLI AYAKKABILIK
Fiyat: 2,450 TL
DEKORATİF KİTAPLIK
Fiyat: 1,250 TL
