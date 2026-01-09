BİM market 09-12 Ocak 2026 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM market indirimlerine devam ediyor. BİM market 09-12 Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 09-12 Ocak 2026 indirimleri...
TAM YAĞLI ESKİ KAŞAR PEYNİRİ 300 G
Fiyat: 149 TL
BAHÇIVAN TAM YAĞLI DİLİMLİ BURGER PEYNİRİ 200 G
Fiyat: 89 TL
BAHÇIVAN TAM YAĞLI DİLİMLİ TOST PEYNİRİ 225 G
Fiyat: 89 TL
BİNZEVİR TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 500 G
Fiyat: 159 TL
DOST TAM YAĞLI SÜZME BEYAZ PEYNİR 1000 G
Fiyat: 159 TL
BİNZEVİR TAM YAĞLI KLASİK BEYAZ PEYNİR 400 G
Fiyat: 139 TL
