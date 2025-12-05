BİM market 10 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Buzdolabı geliyor!
BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 10 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 10 Aralık’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 10 Aralık 2025 Çarşamba indirimleri...
KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 810 CM
Fiyat: 13,490 TL
1 | 25
KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BM
Fiyat: 11,900 TL
2 | 25
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 22,900 TL
3 | 25
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE
Fiyat: 14,500 TL
4 | 25
