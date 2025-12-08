  1. Ekonomim
BİM market 10 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Retro Mini Buzdolabı geliyor!

BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 10 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 10 Aralık’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 10 Aralık 2025 Çarşamba indirimleri...

KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ  KEY 810 CM


Fiyat: 13,490 TL

KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BM


Fiyat: 11,900 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Fiyat: 22,900 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE

Fiyat: 14,500 TL

