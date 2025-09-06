BİM market 10 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM market 10 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM market Eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 10 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 10 Eylül 2025 Çarşamba indirimleri...
MONSTER ABRA A5 V20.6.1 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 35,990 TL
1 | 7
MONSTER ABRA A5 V22.1.1 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 52,990 TL
2 | 7
TULPAR TD3 V1.9.3.3 DESKTOP
Fiyat: 42,290 TL
3 | 7
PUSAT ARYONO ARYOND A24 V2 MONİTÖR
Fiyat: 5,249 TL
4 | 7
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.