BİM market 10 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?

BİM market Eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 10 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 10 Eylül 2025 Çarşamba indirimleri...

MONSTER ABRA A5 V20.6.1 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 35,990 TL

MONSTER ABRA A5 V22.1.1 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 52,990 TL

TULPAR TD3 V1.9.3.3 DESKTOP 

Fiyat: 42,290 TL

PUSAT ARYONO ARYOND A24 V2 MONİTÖR

Fiyat: 5,249 TL

