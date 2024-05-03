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BİM market 10 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 10 Mayıs ATV geliyor!

BİM market indirimlerine devam ediyor. BİM market 10 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 10 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 10 Mayıs cuma günü onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 10 Mayıs cuma hangi ürünlerde indirim var? 10 Mayıs cuma BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...

BİM market 10 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 10 Mayıs ATV geliyor! - Sayfa 1

Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL

Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL

Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL

Braun Blender Seti 1. 799 TL

Philips Air Fryer 6.199 TL

Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL

3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL

Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL

Desenli Katlanır Masa 499 TL

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BİM market 10 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 10 Mayıs ATV geliyor! - Sayfa 2

Elit Rattan Masa 1.199 TL

Ares Rattan Koltuk 549 TL

Nibras Koltuk 219 TL

Örgü Tabure 89 TL

Rubi Çocuk Koltuğu 89 TL

Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL

SGS Kalın- Mum Silikon 79 TL

Peçko Tütsülük & Palosanto Set 159 TL

Premium Gaz Lambası 399 TL

Akım Korumalı Priz 3 USB 199 TL

Jolie Tek Kanat Sineklik 29,90 TL

Jolie Çift Kanat Sineklik 49 TL

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BİM market 10 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 10 Mayıs ATV geliyor! - Sayfa 3

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL

Abs Büyük Boy Valiz 729 TL

Abs Orta Boy Valiz 629 TL

Abs Küçük Boy Valiz 529 TL

Kadın Fitilli Kapri Pijama Takımı 185 TL

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BİM market 10 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 10 Mayıs ATV geliyor! - Sayfa 4

Hisar Optima Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 219 TL

Hisar Optima Çay Kaşığı 6'lı 149 TL

Hisar Ptima Tatlı Kaşığı / Çatalı 6'lı 179 TL

Benante Emaye Kızartma Tenceresi 299 TL

Benante Desenli Çaydanlık 499 TL

Benante Şık Termos 599 TL

Benante Kahvaltı Seti 439 TL

English Home Fincan Seti 229 TL

English Home Kahve Yanı Bardak 6'lı 99 TL

Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 159 TL

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