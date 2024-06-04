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BİM market 11 Haziran 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 11 Haziran aktüel ürünler

BİM market Haziran ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 11 Haziran 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 11 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 11 Haziran hangi ürünlerde indirim var? 11 Haziran BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 11 Haziran 2024 salı indirimleri...

BİM market 11 Haziran 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 11 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 1

Kadın Crop-Tayt Takım 275 TL

Kadın Sütyen 155 TL

Elite Life İnce Askılı Atlet 59 TL

Elite Life Dizüstü Boxer 59 TL

Ivory Islak Havlu 45 TL

Sleepy Bebek Bezi 209 TL

Kadın Bato 35 TL

Kadın Bikini Slip 25 TL

Kadın Ribana Atlet 45 TL

Erkek Boxer 45 TL

Erkek Ribana Atlet 45 TL

Atlet-Slip Takım 109 TL

Büstiyer-Boxer Takım 109 TL

Büstiyer-Slip Takım 109 TL

Crop 95 TL

Kadın Tenis Soket Çorap 23,75 TL

Erkek Tenis Soket Çorap 24,50 TL

Çocuk Tenis Soket Çorap 19,50 TL

Kadın-Erkek Patik Çorap 90 TL

Erkek Babet Çorap 39,50 TL

Bebek Soket Çorap Step 45 TL

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BİM market 11 Haziran 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 11 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 2

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL

Sek Süzme Yoğurt 400 gr 39 TL

Banvit Piliç Salam 1000 gr 49,50 TL

Banvit Piliç Jumbo Sosis 300 gr 45 TL

Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 gr 75 TL

Pınar %18 Yağlı Krema 200 ml 26,50 TL

İçim Şeftali & Ananaslı Kefir 1 Litre 49,50 TL

Otat Tereyağı 500 gr 139 TL

Sek Az Yağlı Ayran 170 ml 4,90 TL

Aknaz Lor Peyniri 1 Kg 49,50 TL

Peysan Dilimli Klasik Peynir 450 gr 129 TL

Fersan Üzüm Sirkesi 26,50 TL

Meram Buğday Unu 5 Kg 67 TL

Tat Domates Salçası 700 gr 29,90 TL

Sanitta Kekik 75 gr 12,50 TL

Natürsan Pul Biber 500 gr 79,50 TL

Sanitta Kimyon 175 gr 44,75 TL

Çiçek Acı Biber Sosu 350 gr 27,50 TL

İnci Buğday Nişastası 200 gr 10,75 TL

Safir İyotlu Sofra Tuzu 1500 gr 13,50 TL

Mühür Baklavalık ve Böreklik Yufka 800 gr 49 TL

Ekmecik Baklavalık ve Böreklik Yufka 49 TL

Fatira Baklavalık ve Böreklik Yufka 800 gr 49 TL

Kilikya Şalgam Suyu 32,50 TL

Toblerone&Milka Pasta 400 gr 199,50 TL

Iff's Meyve Çeşitleri 350 gr 79 TL

Superfresh Rulo Börek Sosisli 47,50 TL

Keskinoğlu Chicken Rings 700 gr 75 TL

Banvit Dondurulmuş Piliç Baget 79,90 TL

Freshoven Katmer 135 gr 29,50 TL

Feast İnce Çıtır Patates 1 Kg 79 TL

Akdo Dondurma Sade&Kakao 680 ml 90 TL

Akdo Dondurma Sade 680 ml 90 TL

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BİM market 11 Haziran 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 11 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 3

Omo Active Toz Deterjan 9 Kg 329 TL

Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 135 TL

Domestos Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı 5 Litre 142,50 TL

Fax Sıvı Sabun 4000 ml 65 TL

Queen Bambu Kağıt Havlu 16'lı 139 TL

Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı 215 TL

Domestos Çamaşır Suyu Bio Active Okaliptus 750 ml 34 TL

Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi 74,50 TL

Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 49,50 TL

Wellnax Desenli Wc Blok 50 gr 27,50 TL

Molped Hijyenik Ped Süpernight 59 TL

Molped Günlük Hijyenik Ped 69,50 TL

Macromax Fermuarlı Poşet 29,50 TL

Macromax Streç Film 79,50 TL

Sera Buzdolabı Poşeti 19,50 TL

Parex Çöp Torbası 72x95 cm 54,50 TL

Men's Best Parfüm 120 ml 119 TL

Men's Best Roll-On 59 TL

Men's Best Deodorant 150 ml 85 TL

Men's Best Tıraş Kolonyası150 ml 49,50 TL

Jagler Parfüm 50 ml 109 TL

Pereja Parfümlü Sprey Kolonya 100 ml 29,50 TL

Cepli Sunum Peçete 40x40 cm 39,50 TL

Getwell Yara Bandı 9,50 TL

Hawai Bambu Şiş 100'lü 17,50 TL

Deep Fresh Kağıt Yüz Bakım Maskesi 25 TL

Dove Cream Bar 90 gr 23,75 TL

Dove Güzellik Sabunu 90 gr 23,75 TL

Elidor Sıvı Saç Bakım Sütü 200 ml 97,50 TL

Elidor Bakım Kürü 90 ml 109,50 TL

Elidor Şampuan 400 ml 79 TL

Elidor Saç Kremi 350 ml 79 TL

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