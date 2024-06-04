BİM market 11 Haziran 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 11 Haziran aktüel ürünler
BİM market Haziran ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 11 Haziran 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 11 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 11 Haziran hangi ürünlerde indirim var? 11 Haziran BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 11 Haziran 2024 salı indirimleri...
Kadın Crop-Tayt Takım 275 TL
Kadın Sütyen 155 TL
Elite Life İnce Askılı Atlet 59 TL
Elite Life Dizüstü Boxer 59 TL
Ivory Islak Havlu 45 TL
Sleepy Bebek Bezi 209 TL
Kadın Bato 35 TL
Kadın Bikini Slip 25 TL
Kadın Ribana Atlet 45 TL
Erkek Boxer 45 TL
Erkek Ribana Atlet 45 TL
Atlet-Slip Takım 109 TL
Büstiyer-Boxer Takım 109 TL
Büstiyer-Slip Takım 109 TL
Crop 95 TL
Kadın Tenis Soket Çorap 23,75 TL
Erkek Tenis Soket Çorap 24,50 TL
Çocuk Tenis Soket Çorap 19,50 TL
Kadın-Erkek Patik Çorap 90 TL
Erkek Babet Çorap 39,50 TL
Bebek Soket Çorap Step 45 TL
Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL
Sek Süzme Yoğurt 400 gr 39 TL
Banvit Piliç Salam 1000 gr 49,50 TL
Banvit Piliç Jumbo Sosis 300 gr 45 TL
Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 gr 75 TL
Pınar %18 Yağlı Krema 200 ml 26,50 TL
İçim Şeftali & Ananaslı Kefir 1 Litre 49,50 TL
Otat Tereyağı 500 gr 139 TL
Sek Az Yağlı Ayran 170 ml 4,90 TL
Aknaz Lor Peyniri 1 Kg 49,50 TL
Peysan Dilimli Klasik Peynir 450 gr 129 TL
Fersan Üzüm Sirkesi 26,50 TL
Meram Buğday Unu 5 Kg 67 TL
Tat Domates Salçası 700 gr 29,90 TL
Sanitta Kekik 75 gr 12,50 TL
Natürsan Pul Biber 500 gr 79,50 TL
Sanitta Kimyon 175 gr 44,75 TL
Çiçek Acı Biber Sosu 350 gr 27,50 TL
İnci Buğday Nişastası 200 gr 10,75 TL
Safir İyotlu Sofra Tuzu 1500 gr 13,50 TL
Mühür Baklavalık ve Böreklik Yufka 800 gr 49 TL
Ekmecik Baklavalık ve Böreklik Yufka 49 TL
Fatira Baklavalık ve Böreklik Yufka 800 gr 49 TL
Kilikya Şalgam Suyu 32,50 TL
Toblerone&Milka Pasta 400 gr 199,50 TL
Iff's Meyve Çeşitleri 350 gr 79 TL
Superfresh Rulo Börek Sosisli 47,50 TL
Keskinoğlu Chicken Rings 700 gr 75 TL
Banvit Dondurulmuş Piliç Baget 79,90 TL
Freshoven Katmer 135 gr 29,50 TL
Feast İnce Çıtır Patates 1 Kg 79 TL
Akdo Dondurma Sade&Kakao 680 ml 90 TL
Akdo Dondurma Sade 680 ml 90 TL
Omo Active Toz Deterjan 9 Kg 329 TL
Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 135 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı 5 Litre 142,50 TL
Fax Sıvı Sabun 4000 ml 65 TL
Queen Bambu Kağıt Havlu 16'lı 139 TL
Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı 215 TL
Domestos Çamaşır Suyu Bio Active Okaliptus 750 ml 34 TL
Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi 74,50 TL
Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 49,50 TL
Wellnax Desenli Wc Blok 50 gr 27,50 TL
Molped Hijyenik Ped Süpernight 59 TL
Molped Günlük Hijyenik Ped 69,50 TL
Macromax Fermuarlı Poşet 29,50 TL
Macromax Streç Film 79,50 TL
Sera Buzdolabı Poşeti 19,50 TL
Parex Çöp Torbası 72x95 cm 54,50 TL
Men's Best Parfüm 120 ml 119 TL
Men's Best Roll-On 59 TL
Men's Best Deodorant 150 ml 85 TL
Men's Best Tıraş Kolonyası150 ml 49,50 TL
Jagler Parfüm 50 ml 109 TL
Pereja Parfümlü Sprey Kolonya 100 ml 29,50 TL
Cepli Sunum Peçete 40x40 cm 39,50 TL
Getwell Yara Bandı 9,50 TL
Hawai Bambu Şiş 100'lü 17,50 TL
Deep Fresh Kağıt Yüz Bakım Maskesi 25 TL
Dove Cream Bar 90 gr 23,75 TL
Dove Güzellik Sabunu 90 gr 23,75 TL
Elidor Sıvı Saç Bakım Sütü 200 ml 97,50 TL
Elidor Bakım Kürü 90 ml 109,50 TL
Elidor Şampuan 400 ml 79 TL
Elidor Saç Kremi 350 ml 79 TL