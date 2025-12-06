BİM market 12 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Çift Yönlü Şömine Isıtıcı geliyor!
BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 12 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 12 Aralık‘ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 12 Aralık 2025 Cuma indirimleri...
KUMTEL ÇİFT YÖNLÜ ŞÖMİNE ISITICI
Fiyat: 1,190 TL
KUMTEL FANLI ISITICI
Fiyat: 649 TL
