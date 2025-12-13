  1. Ekonomim
  4. BİM market 13-19 Aralık 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?

BİM market 13-19 Aralık 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?

BİM market indirimlerine devam ediyor. BİM market 13-19 Aralık 2025 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 13-19 Aralık 2025 indirimleri...

SOLE AYÇİÇEK YAĞI 2 L

Fiyat: 169 TL

ŞAFAK KRİSTAL TOZ ŞEKER 5 KG

Fiyat: 189 TL

SÜZME ÇİÇEK BALI

Fiyat: 229 TL

EFSANE PİLAVLIK PİRİNÇ 1000 G

Fiyat: 59,25 TL

