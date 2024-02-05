BİM market 13 Şubat 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 13 Şubat aktüel ürünler
BİM market 13 Şubat 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markette 13 Şubat dana sucuktan, kaşar peynire, bebek bezinden, sıvı deterjana, şampuandan, kağıt havluya kadar onlarca ürün uygun fiyata raflarda yerlerini alacak. BİM'e 13 Şubat'ta hangi ürünler geliyor? BİM'de 13 Şubat salı günü hangi ürünlerde indirim var? İşte ürünler ve fiyatları...
Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 139 TL
Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 gr 65 TL
Banvit Piliç Salam 1000 gr 47,50 TL
Zinde Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 gr 162,50 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 219 TL
Dost Light Yoğurt 1000 gr 27,50 TL
Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 137,50 TL
Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr 39,50 TL
Dost Tam Yağlı Süt 1 Litre 29,50 TL
İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 22,50 TL
İçim Ananas ve Şeftalili Kefir 1 Litre 44,50 TL
Danone Sade Süt 6x180 ml 49,50 TL
Sek Bardak Ayran 4,75 TL
Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 36,50 TL
Sek Quark Çeşitleri 19,50 TL
İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 23,50 TL
Orkide Margarin Paket 4x250 gr 52,50 TL
Bebeto Kalpli Kutu Yumuşak Şeker 228 gr 29,50 TL
Sek Çikolatalı Puding 200 ml 10,50 TL
Uno Çikolata Kremalı Kruvasan 50 gr 9,75 TL
Dr. Oetker Bardakta Puding 2'li 17,75 TL
Peripella Kakaolu Fındık Kreması 630 gr 72,50 TL
Dr Oetker Tiramisu 355 gr & Profiterol 360 gr 57,50 TL
Superfresh Simit 4x100 gr 52,50 TL
Dardanel Çim Çim Karides 250 gr 77,50 TL
Superfresh Milföy Hamuru 1 Kg 59,50 TL
Akdo Fıstıklı Soğuk Baklava 400 gr 99 TL
Tadıtam Profiterol 450 gr 55 TL
Ülker Bitter Kuvertür Çikolata 200 gr 49 TL
Ülker Beyaz Pul Çikolata 100 gr 34,50 TL
Ülker Sütlü Pul Çikolata 100 gr 32,50 TL
Pastamilan 3 Katlı Pasta Keki 49,50 TL
Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsül 75'li 485 TL
Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 59 TL
Peros Yumuşatıcı 99,50 TL
Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı 75 TL
Domestos Çamaşır Suyu Bio Active Okaliptus 750 ml 27,50 TL
Deepfresh Yüzey Temizleme Havlusu 100'lü 65 TL
Marc Banyo/Mutfak Temizleyici 34,50 TL
Febreze Aerosol Sprey 109 TL
Calgon Kireç Önleyici 325 gr 69,50 TL
Komili Sıvı Sabun 750 ml 22,50 TL
Ekomis Konfor Sünger 2'li 22,50 TL
Febreze Jel Banyo Kokusu 109 TL
Sleepy Sensitive Islak Havlu 90'lı 22,50 TL
Sleepy Natural Bebek Bezi 214,50 TL
Orkid Hijyenik Ped Ultra Extra Gece 36'lı 97,50 TL
Familia Plus Tuvalet Kağıdı 12'li 69 TL
Familia Plus Kağıt Havlu 8'li 69 TL
Le Petit Marseillais Duş Jeli 650 ml 69,50 TL
Solo Mendil Çiçek Kokulu 10'lu 25 TL
Elseve Şampuan 360 ml + Saç Kremi 175 ml 95 TL
Morfose Saç Maskesi Morfose Keratin 25 ml 12,50 TL
Naturalove Yüz Temizleme Fırça Seti 65 TL
Naturalove 2 Jel Gözaltı Pedi + Masaj Aleti Seti 65 TL
Colgate Zig Zag Diş Fırçası 1+1 45 TL
Gilette Tıraş Bıçağı 8'li 169,50 TL
Carla Make Up Lip Balm 16,50 TL
Aleda Deodorant 200 ml 59,50 TL
Make Over Kaş Kirpik Boyası 39,50 TL
Getwell Yara Bandı 15'li 8,25 TL
Kiva Lisanslı Yara Bandı 10'lu 9,50 TL
Kiva Lisanslı Parfüm 59 TL
Kiva Lisanslı Deodorant 49 TL
Kiva Kalp Figürlü Kağıt Yüz Bakım Maskesi 15 TL
Rituel De Beaute Kalp Figürlü Siyah Nokta Burun Bandı 30,50 TL
Orkide 199 TL
Areca Palmiyesi 199 TL
Antoryum 199 TL
Kalanchoe 49,75 TL