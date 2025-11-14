BİM market 14-17 Kasım 2025 İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim'e hangi ürünler geliyor?
BİM market kasım ayında da indirimlerine devam ediyor. BİM market 14-17 Kasım 2025 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 14-17 Kasım tarihleri arasında onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de hangi ürünlerde indirim var? 14-17 Kasım tarihleri arasında BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 14-17 Kasım 2025 indirimleri...
ÜLKER ÇOKOPRENS 300 G
Fiyat: 39 TL
1 | 24
ETİ CRAX 80 G
Fiyat: 15,75 TL
2 | 24
ETİ MAXIMUS LOADING 50 G
Fiyat: 14,50 TL
3 | 24
KAKAOLU ETİ POPKEK 60 G
Fiyat: 9,75 TL
4 | 24
