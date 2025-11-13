BİM market 14 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Stand Mikser geliyor!
BİM market kasım ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 14 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 14 Kasım’da onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 14 Kasım 2025 Cuma indirimleri...
KEYSMART MİNİ BUZDOLABI 85 L
Fiyat: 4,990 TL
