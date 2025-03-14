BİM market 14 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli Bayram şekerleri ve çikolataları!
BİM market 14 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli Bayram şekerleri ve çikolataları!
BİM market Mart ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 14 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli Bayram şekerleri ve çikolataları fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette bugün onlarca Bayram şekerleri ve çikolataları raflarda yerlerini alıyor. BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? Bugün BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market indirimleri...
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