BİM market 16-19 Ocak 2026 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu yayımlandı!
BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 05-08 Aralık 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 16-19 Ocak 2026 arasında aynı ürünün ikincisi yüzde 50 indirimli. Peki, BİM'de 16-19 Ocak 2026 arası hangi ürünlerde aynı ürünün ikincisi yüzde 50 indirimli? Bim markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 16-19 Ocak 2026 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu...
BAHÇIVAN TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 750 G
Fiyat: 195 TL
1 | 14
PINAR TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 750 G
Fiyat: 195 TL
2 | 14
İÇİM TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 750 G
Fiyat: 195 TL
3 | 14
LOR PEYNİRİ 500 G
Fiyat: 51 TL
4 | 14
