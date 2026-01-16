  1. Ekonomim
  4. BİM market 16-19 Ocak 2026 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu yayımlandı!

BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 05-08 Aralık 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 16-19 Ocak 2026 arasında aynı ürünün ikincisi yüzde 50 indirimli. Peki, BİM'de 16-19 Ocak 2026 arası hangi ürünlerde aynı ürünün ikincisi yüzde 50 indirimli? Bim markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 16-19 Ocak 2026 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu...

BAHÇIVAN TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 750 G

Fiyat: 195 TL

PINAR TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 750 G

Fiyat: 195 TL

İÇİM TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 750 G


Fiyat: 195 TL

LOR PEYNİRİ 500 G

Fiyat: 51 TL

