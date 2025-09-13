BİM market 16 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! 16 Eylül Salı BİM indirimli ürünler!
BİM market 16 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! 16 Eylül Salı BİM indirimli ürünler!
BİM market Eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 16 Eylül 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 16 Eylül’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 16 Eylül 2025 Salı indirimleri...
SEK %0,5 YAĞLI SÜT 1 L
Fiyat: 24,75 TL
1 | 87
2 | 87
3 | 87
BANVİT PİLİÇ BANDIRMA KÖFTE 1000 G
Fiyat: 115 TL
4 | 87
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.