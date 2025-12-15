  1. Ekonomim
  4. BİM market 17 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Aynalı Makyaj Masası geliyor

BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 17 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 17 Aralık’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 17 Aralık 2025 Çarşamba indirimleri...

LUXELL HOME MASAJ KOLTUĞU

Fiyat: 45,000 TL

KUMTEL PROFESYONEL MASA BLENDER

Fiyat: 3,500 TL

KUMTEL ISLAK KURU AKILLI ŞARJLI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Fiyat: 8,500 TL

PİRGE ÇANTALI BIÇAK SETİ

Fiyat: 1,990 TL

