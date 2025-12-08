BİM market 17 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Masaj Koltuğu geliyor!
BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 17 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 17 Aralık’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 17 Aralık 2025 Çarşamba indirimleri...
LUXELL HOME MASAJ KOLTUĞU
Fiyat: 45,000 TL
1 | 13
KUMTEL PROFESYONEL MASA BLENDER
Fiyat: 3,500 TL
2 | 13
KUMTEL ISLAK KURU AKILLI ŞARJLI YÜZEY TEMİZLEYİCİ
Fiyat: 8,500 TL
3 | 13
PİRGE ÇANTALI BIÇAK SETİ
Fiyat: 1,990 TL
4 | 13
