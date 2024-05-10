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BİM market 17 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 17 Mayıs cuma aktüel ürünler

BİM market mayıs ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 17 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 17 Mayıs 2024 cuma günü onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 17 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? 17 Mayıs BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 17 Mayıs 2024 cuma indirimleri...

BİM market 17 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 17 Mayıs cuma aktüel ürünler - Sayfa 1

Matara 99 TL

Chef's Tava 189 TL

Cam Elma Şekilli Kupa 99 TL

Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 79 TL

Lal Çay Bardağı 79 TL

Lal Su Bardağı 69 TL

Lal Kahve Yanı Su Bardağı 39 TL

Lal Meşrubat Bardağı 79 TL

Çelik Saplı Servis Gereçleri 29.50 TL

Kare Saklama Kabı 29.50 TL

Temizlik Seti 129 TL

Su Kovası 79 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 29.50 TL

Pratik Banyo Köşeliği 49 TL

Pantolon Askısı 22.50 TL

Dondurucu Saklama Kabı 39.50 TL

Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 79 TL

Telefon Tutucu 7.50 TL

Tek Fiyat Ürünler 17.50 TL

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BİM market 17 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 17 Mayıs cuma aktüel ürünler - Sayfa 2

Aile Tipi Çadır 4.999 TL

Verandalı Çadır 3.999 TL

Çift Katmanlı Çadır 2.599 TL

Çift Katmanlı Otomatik Çadır 2.499 TL

Otomatik Çadır 1.399 TL

Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı 799 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL

Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 TL

Kamp Sandalyesi 699 TL

Uyku Tulum 599 TL

Fileli Kamp Organizeri 139 TL

Şişme Kamp Yastığı 199 TL

Şişme Yastık 69 TL

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BİM market 17 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 17 Mayıs cuma aktüel ürünler - Sayfa 3

Sensörlü Kafa Lambası 179 TL

Şeritli Kamp Lambası 359 TL

Sensörlü 3 Çizgi Işıklı Kafa Lambası 245 TL

Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL

Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL

Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL

Kamp Işığı 139 TL

El Feneri 189 TL

Paslanmak Çelik 3'lü Kamp Yemek Seti 999 TL

Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

Paslanmak Çelik Bardak 179 TL

Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL

Renkli Pipetli Termos 599 TL

Çantalı Piknik Matı 229 TL

Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati 449 TL

Büyük Çantalı Piknik Matı 399 TL

Katlanabilir Matara 199 TL

Çok Amaçlı Bandana 74.50 TL

Solar Isınan Katlanır Su Deposu 169 TL

Katlanabilir Su Deposu 99 TL

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BİM market 17 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 17 Mayıs cuma aktüel ürünler - Sayfa 4

Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL

Stanley Advanture 1 L Termos 1.299 TL

Stanley Advanture Yemek Termosu 999 TL

Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL

6 Kanatlı Rüzgarlık 329 TL

Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL

Kartuş Tüp 79 TL

Masa & 2 Adet Katlanır Kamp Sandalyesi 699 TL

Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

Plastik kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL

Kamp Taburesi 79 TL

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