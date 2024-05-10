BİM market 17 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 17 Mayıs cuma aktüel ürünler
BİM market mayıs ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 17 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 17 Mayıs 2024 cuma günü onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 17 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? 17 Mayıs BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 17 Mayıs 2024 cuma indirimleri...
Matara 99 TL
Chef's Tava 189 TL
Cam Elma Şekilli Kupa 99 TL
Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 79 TL
Lal Çay Bardağı 79 TL
Lal Su Bardağı 69 TL
Lal Kahve Yanı Su Bardağı 39 TL
Lal Meşrubat Bardağı 79 TL
Çelik Saplı Servis Gereçleri 29.50 TL
Kare Saklama Kabı 29.50 TL
Temizlik Seti 129 TL
Su Kovası 79 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 29.50 TL
Pratik Banyo Köşeliği 49 TL
Pantolon Askısı 22.50 TL
Dondurucu Saklama Kabı 39.50 TL
Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 79 TL
Telefon Tutucu 7.50 TL
Tek Fiyat Ürünler 17.50 TL
Aile Tipi Çadır 4.999 TL
Verandalı Çadır 3.999 TL
Çift Katmanlı Çadır 2.599 TL
Çift Katmanlı Otomatik Çadır 2.499 TL
Otomatik Çadır 1.399 TL
Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı 799 TL
Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL
Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL
Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 TL
Kamp Sandalyesi 699 TL
Uyku Tulum 599 TL
Fileli Kamp Organizeri 139 TL
Şişme Kamp Yastığı 199 TL
Şişme Yastık 69 TL
Sensörlü Kafa Lambası 179 TL
Şeritli Kamp Lambası 359 TL
Sensörlü 3 Çizgi Işıklı Kafa Lambası 245 TL
Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL
Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL
Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL
Kamp Işığı 139 TL
El Feneri 189 TL
Paslanmak Çelik 3'lü Kamp Yemek Seti 999 TL
Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL
Paslanmak Çelik Bardak 179 TL
Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL
Renkli Pipetli Termos 599 TL
Çantalı Piknik Matı 229 TL
Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati 449 TL
Büyük Çantalı Piknik Matı 399 TL
Katlanabilir Matara 199 TL
Çok Amaçlı Bandana 74.50 TL
Solar Isınan Katlanır Su Deposu 169 TL
Katlanabilir Su Deposu 99 TL
Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL
Stanley Advanture 1 L Termos 1.299 TL
Stanley Advanture Yemek Termosu 999 TL
Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL
6 Kanatlı Rüzgarlık 329 TL
Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL
Kartuş Tüp 79 TL
Masa & 2 Adet Katlanır Kamp Sandalyesi 699 TL
Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL
Plastik kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL
Kamp Taburesi 79 TL