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  4. BİM MARKET 18 AĞUSTOS İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 18-24 AĞUSTOS)

BİM MARKET 18 AĞUSTOS İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 18-24 AĞUSTOS)

BİM market ağustos ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 18-24 Ağustos 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 18-24 Ağustos tarihleri arasında onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alacak. BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 18-24 Ağustos 2026 indirimleri...

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BİM MARKET 18 AĞUSTOS İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 1

TORKU %1 YAĞLI SÜT 1 L

Fiyat: 44,50 TL

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BİM MARKET 18 AĞUSTOS İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 2
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BİM MARKET 18 AĞUSTOS İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 3

AYTAÇ PİLİÇ KANGAL SUCUK 450 G

Fiyat: 99 TL

3 | 77
BİM MARKET 18 AĞUSTOS İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 4
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