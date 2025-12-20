BİM market 20-26 Aralık 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM market indirimlerine devam ediyor. BİM market 20-26 Aralık 2025 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 20-26 Aralık 2025 indirimleri...
SOLE AYÇİÇEK YAĞI 1 L
Fiyat: 87,50 TL
1 | 19
ANTEP FISTIĞI KREMASI 200 G
Fiyat: 179 TL
2 | 19
ETİ CİCİBEBE BEBEK BİSKÜVİSİ 1000 G
Fiyat: 139 TL
3 | 19
İLKGÜN VİŞNE REÇELİ 1000 G
Fiyat: 149 TL
4 | 19
