BİM market 21 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Cam Ankastre Set geliyor!
BİM market kasım ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 21 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 21 Kasım’da onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 21 Kasım 2025 Cuma indirimleri...
DİJİTSU 65 İNÇ QLED GOOGLE TV DQ33/38000
Fiyat: 22,950 TL
POLOSMART TWS KABLOSUZ KULAKLIK FS100
Fiyat: 499 TL
