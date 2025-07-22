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BİM Market 22 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e bugün hangi ürünler geliyor?

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markete 22 Temmuz 2025 Salı günü birçok peynir çeşidi indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM markette 22 Temmuz Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 22 Temmuz Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 22 Temmuz 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 22 Temmuz Salı 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM Market 22 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e bugün hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

SEK TAM YAĞLI SÜZME YOĞURT 400 GRAM

Fiyat: 45 TL

DOST AYRAN 2 LİTRE

Fiyat: 47,50 TL

 

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BİM Market 22 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e bugün hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

LOKMAN GELENEKSEL ÇİLEK REÇELİ 1000 GRAM

Fiyat: 82,50 TL

TORKU ÜZÜM SİRKESİ 5 LİTRE

Fiyat: 135 TL

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BİM Market 22 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e bugün hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

ULUDAĞ AZ ŞEKERLİ PORTAKALLI GAZOZ 2,5 LİTRE

Fiyat: 57,50 TL

DOĞANAY GURME ACILI ŞALGAM SUYU 2 LİTRE

Fiyat: 49,50 TL

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