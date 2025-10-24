BİM market 24-27 Ekim 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu yayımlandı!
BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 24 -27 Ekim 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 24-27 Ekim arasında aynı ürünün ikincisi yüzde 50 indirimli. Peki, BİM'de 24-27 Ekim arası hangi ürünlerde aynı ürünün ikincisi yüzde 50 indirimli? Bim markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 24-27 Ekim 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu...
İÇİM TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 700 G
Fiyat: 299 TL
SEK TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 700 G
Fiyat: 279 TL
1 | 15
ÖZGÜLLÜ TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 700 G
Fiyat: 279 TL
AKNAZ TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000 G
Fiyat: 259 TL
2 | 15