  4. BİM market 24-27 Ekim 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu yayımlandı!

BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 24 -27 Ekim 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 24-27 Ekim arasında aynı ürünün ikincisi yüzde 50 indirimli. Peki, BİM'de 24-27 Ekim arası hangi ürünlerde aynı ürünün ikincisi yüzde 50 indirimli? Bim markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 24-27 Ekim 2025 "Aynı Ürünün İkincisi Yüzde 50 İndirimli" kataloğu...

İÇİM TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 700 G 

Fiyat: 299 TL

SEK TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 700 G 

Fiyat: 279 TL

ÖZGÜLLÜ TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 700 G 

Fiyat: 279 TL

AKNAZ TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000 G 

Fiyat: 259 TL

BİLİ BİLİ YUMURTA 15'Lİ

Fiyat: 109 TL

EMİN DANA DİLİMLİ SUCUK 250 G

Fiyat: 145 TL

EMİN DANA BATON SUCUK 380 G

Fiyat: 195 TL

EMİN DANA HAMBURGER KÖFTESİ 225 G

Fiyat: 120 TL

