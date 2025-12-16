  1. Ekonomim
  4. BİM market 24 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler gelecek?

BİM market aralık ayında da indirimlerine devam ediyor. BİM market 24 Aralık 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 24 Aralık’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 24 Aralık 2025 Salı indirimleri...

SAFYA AYÇİÇEK YAĞI 5 L

Fiyat: 379 TL

LAVAŞ TORTİLLA 6 YAPRAK 

Fiyat: 49,50 TL

