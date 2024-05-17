  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM market 24 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 24 Mayıs aktüel ürünler

BİM market 24 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 24 Mayıs aktüel ürünler

BİM market mayıs ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 24 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 24 Mayıs onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 24 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? 24 Mayıs BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 24 Mayıs 2024 cuma indirimleri...

BİM market 24 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 24 Mayıs aktüel ürünler - Sayfa 1

Paşabahçe Invitation Oval Tabak 2'li 59 TL

Chef's Sahan 20 cm 139 TL

Chef's Krep Tava 26 cm 169 TL

Natralove Bambu Mutfak Seti 99 TL

Colorine Dik Kenarlı Kase 20 cm 52,50 TL

Colorine Dik Kenarlı Kase 15 cm 32,50 TL

Colorine Karma Koli Çerezlik 13 cm 19,50 TL

Benante Bambu Standlı Porselen Tuzluk-Biberlik 119 TL

Paşabahçe Iconic Kase 17 cm 32,50 TL

Borcam Sufle Kabıı Çeşitleri 29,50 TL

Stormax Organizer Kutu 16 Litre 179 TL

Stormax Organizer Kutu 5 Litre 89 TL

Sabunluklu Organizer 149 TL

Süzgeç Çeşitleri 49,50 TL

Bölmeli Organizer Saklama Kutusu 4'lü 69 TL

Pasta Börek Kabı 109 TL

Sızdırmaz Saklama Kabı 250 ml 21,50 TL

Benante Çerezlik Seti 185 TL

Rendeli Saklama Kabı 4000 ml 129 TL

Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 49,50 TL

Keramika Jumbo Kupa 490 cc 34,50 TL

Sarımsak Rendeli Kesme Panosu 99 TL

Diamond Kek Fanusu 139 TL

Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 34,50 TL

Karıştırıcı Sürahi 2 Litre 79 TL

Pirinç Süzgeci 19,50 TL

Sürgülü Erzak Kabı 1.3 Litre 19,50 TL

Sürgülü Erzak Kabı 2 Litre 22,50 TL

Sürgülü Erzak Kabı 3.2 Litre 29,50 TL

Tek Fiyat Sebze Bıçağı 29,50 TL

1 | 6
BİM market 24 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 24 Mayıs aktüel ürünler - Sayfa 2

Fakir Çeyiz Paketi 3.499 TL

Philips FC9330 Süpürge 4.799 TL

Iphone 12 Cep Telefonu 27.999 TL

Range Türk Kahve Makinesi 899 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.299 TL

Polosmart Tws Kulaklık 349 TL

Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

Kumtel Fastfryer 1.499 TL

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.699 TL

Relax Bambu Saplı Çelik Termos 2 Litre 629 TL

Relax Bambu Saplı Çelik Termos 1,5 Litre 549 TL

Relax T Serisi Çelik Termos 2.5 Litre 499 TL

Nautica Termos 650 ml 699 TL

Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL

Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL

2 | 6
BİM market 24 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 24 Mayıs aktüel ürünler - Sayfa 3

Kadın / Erkek Hasır Görünümlü Şapka 129 TL

Yetişkin Güneş Gözlüğü 79 TL

Çocuk Güneş Gözlüğü 79 TL

Kadın / Erkek Hambez Şort 139 TL

Kadın / Erkek Kep Şapka 75 TL

Kadın / Erkek Bermuda Şapka 75 TL

Erkek Deniz Şortu 159 TL

Çocuk Deniz Şortu 99 TL

Kız Çocuk Mayo 99 TL

Kadın Şort Mayo 139 TL

Kadın Yüksek Taban Çift Toka Terlik 119 TL

Erkek Parmak Arası Terlik 89 TL

Kadın Trend Terlik 109 TL

Erkek Trend Terlik 115 TL

Kadın Parmak Arası Terlik 89 TL

Plaj Çantası 145 TL

Jakarlı Peştamal 65 TL

Plaj Hasırı 109 TL

Jakarlı Plaj Havlusu 95 TL

Şeffaf Plaj Çantası 165 TL

Plaj Havlusu 89 TL

Piknik Hasırı 179 TL

3 | 6
BİM market 24 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 24 Mayıs aktüel ürünler - Sayfa 4

Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.91x1.7m 1.299 TL

Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.5x1.27m 799 TL

Yunus Deniz Yatağı 1.75x0.66m 599 TL

Çocuk Havuzu 1.14mx25cm 299 TL

Çocuk Havuzu 61x22cm 249 TL

Çocuk Havuzu 1.68mx38cm 599 TL

Çocuk Havuzu 1.47mx33cm 399 TL

Motor Deniz Yatağı 1.17x0.77m 549 TL

Pencereli Deniz Yatağı 359 TL

Deniz Topu 51cm 59 TL

Deniz Güneş Gözlüğü 3-8 Yaş 89 TL

Figürlü Deniz Gözlüğü 3-8 Yaş 149 TL

Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 179 TL

Lastik Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 199 TL

Deniz Yatağı 129 TL

Simli Donut Deniz Simidi 9+ Yaş 399 TL

Dnut Deniz Simidi 9+ Yaş 349 TL

Hacıyatmaz 3+ Yaş 229 TL

Desenli Deniz Kolluğu 3-6 Yaş 79 TL

Desenli Yüzme Yeleği 3-5 Yaş 99 TL

Figürlü Deniz Simidi 3-6 Yaş 129 TL

Su Oyuncakları 79 TL

Deluxe Yüzme Yelek 3-6 Yaş 149 TL

Deniz Kolluğu 3-6 Yaş 59 TL

4 | 6