BİM market 24 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 24 Mayıs aktüel ürünler
BİM market mayıs ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 24 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 24 Mayıs onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 24 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? 24 Mayıs BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 24 Mayıs 2024 cuma indirimleri...
Paşabahçe Invitation Oval Tabak 2'li 59 TL
Chef's Sahan 20 cm 139 TL
Chef's Krep Tava 26 cm 169 TL
Natralove Bambu Mutfak Seti 99 TL
Colorine Dik Kenarlı Kase 20 cm 52,50 TL
Colorine Dik Kenarlı Kase 15 cm 32,50 TL
Colorine Karma Koli Çerezlik 13 cm 19,50 TL
Benante Bambu Standlı Porselen Tuzluk-Biberlik 119 TL
Paşabahçe Iconic Kase 17 cm 32,50 TL
Borcam Sufle Kabıı Çeşitleri 29,50 TL
Stormax Organizer Kutu 16 Litre 179 TL
Stormax Organizer Kutu 5 Litre 89 TL
Sabunluklu Organizer 149 TL
Süzgeç Çeşitleri 49,50 TL
Bölmeli Organizer Saklama Kutusu 4'lü 69 TL
Pasta Börek Kabı 109 TL
Sızdırmaz Saklama Kabı 250 ml 21,50 TL
Benante Çerezlik Seti 185 TL
Rendeli Saklama Kabı 4000 ml 129 TL
Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 49,50 TL
Keramika Jumbo Kupa 490 cc 34,50 TL
Sarımsak Rendeli Kesme Panosu 99 TL
Diamond Kek Fanusu 139 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 34,50 TL
Karıştırıcı Sürahi 2 Litre 79 TL
Pirinç Süzgeci 19,50 TL
Sürgülü Erzak Kabı 1.3 Litre 19,50 TL
Sürgülü Erzak Kabı 2 Litre 22,50 TL
Sürgülü Erzak Kabı 3.2 Litre 29,50 TL
Tek Fiyat Sebze Bıçağı 29,50 TL
Fakir Çeyiz Paketi 3.499 TL
Philips FC9330 Süpürge 4.799 TL
Iphone 12 Cep Telefonu 27.999 TL
Range Türk Kahve Makinesi 899 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.299 TL
Polosmart Tws Kulaklık 349 TL
Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
Kumtel Fastfryer 1.499 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.699 TL
Relax Bambu Saplı Çelik Termos 2 Litre 629 TL
Relax Bambu Saplı Çelik Termos 1,5 Litre 549 TL
Relax T Serisi Çelik Termos 2.5 Litre 499 TL
Nautica Termos 650 ml 699 TL
Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL
Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL
Kadın / Erkek Hasır Görünümlü Şapka 129 TL
Yetişkin Güneş Gözlüğü 79 TL
Çocuk Güneş Gözlüğü 79 TL
Kadın / Erkek Hambez Şort 139 TL
Kadın / Erkek Kep Şapka 75 TL
Kadın / Erkek Bermuda Şapka 75 TL
Erkek Deniz Şortu 159 TL
Çocuk Deniz Şortu 99 TL
Kız Çocuk Mayo 99 TL
Kadın Şort Mayo 139 TL
Kadın Yüksek Taban Çift Toka Terlik 119 TL
Erkek Parmak Arası Terlik 89 TL
Kadın Trend Terlik 109 TL
Erkek Trend Terlik 115 TL
Kadın Parmak Arası Terlik 89 TL
Plaj Çantası 145 TL
Jakarlı Peştamal 65 TL
Plaj Hasırı 109 TL
Jakarlı Plaj Havlusu 95 TL
Şeffaf Plaj Çantası 165 TL
Plaj Havlusu 89 TL
Piknik Hasırı 179 TL
Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.91x1.7m 1.299 TL
Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.5x1.27m 799 TL
Yunus Deniz Yatağı 1.75x0.66m 599 TL
Çocuk Havuzu 1.14mx25cm 299 TL
Çocuk Havuzu 61x22cm 249 TL
Çocuk Havuzu 1.68mx38cm 599 TL
Çocuk Havuzu 1.47mx33cm 399 TL
Motor Deniz Yatağı 1.17x0.77m 549 TL
Pencereli Deniz Yatağı 359 TL
Deniz Topu 51cm 59 TL
Deniz Güneş Gözlüğü 3-8 Yaş 89 TL
Figürlü Deniz Gözlüğü 3-8 Yaş 149 TL
Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 179 TL
Lastik Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 199 TL
Deniz Yatağı 129 TL
Simli Donut Deniz Simidi 9+ Yaş 399 TL
Dnut Deniz Simidi 9+ Yaş 349 TL
Hacıyatmaz 3+ Yaş 229 TL
Desenli Deniz Kolluğu 3-6 Yaş 79 TL
Desenli Yüzme Yeleği 3-5 Yaş 99 TL
Figürlü Deniz Simidi 3-6 Yaş 129 TL
Su Oyuncakları 79 TL
Deluxe Yüzme Yelek 3-6 Yaş 149 TL
Deniz Kolluğu 3-6 Yaş 59 TL