  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bim market 26 Ağustos Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e Simli Maskara geliyor

Bim market 26 Ağustos Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e Simli Maskara geliyor

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 26 Ağustos 2025 Salı gününden itibaren indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 26 Ağustos 2025 Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 26 Ağustos 2025 Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 26 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 26 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

Bim market 26 Ağustos Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e Simli Maskara geliyor - Sayfa 1

BEŞLER DANA KANGAL SUCUK 500 G

Fiyat: 209 TL

1 | 87
Bim market 26 Ağustos Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e Simli Maskara geliyor - Sayfa 2
2 | 87
Bim market 26 Ağustos Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e Simli Maskara geliyor - Sayfa 3
3 | 87
Bim market 26 Ağustos Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e Simli Maskara geliyor - Sayfa 4
4 | 87