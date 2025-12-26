  1. Ekonomim
  4. BİM market 26 Aralık 2025-01 Ocak 2026 indirim kataloğu yayımlandı! Bim’e hangi ürünler geliyor?

BİM market 26 Aralık 2025-01 Ocak 2026 indirim kataloğu yayımlandı! Bim’e hangi ürünler geliyor?

BİM market indirimlerine devam ediyor. BİM market 26 Aralık 2025-01 Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 26 Aralık 2025-01 Ocak 2026 indirimleri...

BİLİ BİLİ YUMURTA 30’LU

Fiyat: 139 TL

EMİN DANA PARMAK SUCUK 400 G

Fiyat: 249 TL

EMİN DANA KANGAL SUCUK 250 G

Fiyat: 149 TL

HİNDİ BATON SALAM 500 G

Fiyat: 62,50 TL

DANA JAMBON 50 G

Fiyat: 35 TL

EMİN SANA SOTE 400 G

Fiyat: 249 TL

EMİN KUŞBAŞI ET DANA 400 G

Fiyat: 259 TL

EMİN KIYMA DANA %20 YAĞLI 400 G

Fiyat: 149 TL

