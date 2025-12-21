BİM market 26 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler kataloğu yayımlandı!

  1. Ekonomim
BİM market indirimlerine devam ediyor. BİM market 26 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 26 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler...

SOLE AYÇİÇEK YAĞI 1 L


Fiyat: 87,50 TL

ANTEP FISTIĞI KREMASI 200 G


Fiyat: 179 TL

ETİ CİCİBEBE BEBEK BİSKÜVİSİ 1000 G


Fiyat: 139 TL

İLKGÜN VİŞNE REÇELİ 1000 G


Fiyat: 149 TL

