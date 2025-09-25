  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Bim markete Cam Ankastre Set geliyor

BİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Bim markete Cam Ankastre Set geliyor

BİM market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 26 Eylül 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 26 Eylül’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirimleri...

BİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Bim markete Cam Ankastre Set geliyor - Sayfa 1

LG 65 İNÇ 4K HDR10 NANOCELL TV 65NANO80A6B

Fiyat: 39,900 TL

1 | 126
BİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Bim markete Cam Ankastre Set geliyor - Sayfa 2
2 | 126
BİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Bim markete Cam Ankastre Set geliyor - Sayfa 3
3 | 126
BİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Bim markete Cam Ankastre Set geliyor - Sayfa 4
4 | 126