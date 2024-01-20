BİM market 26 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Hangi ürünlerde indirim var?
Merakla beklenen 26 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Oyuncak, beyaz eşya, mutfak malzemeleri, elektronik eşyalar ve temizlik malzemelerine kadar birçok ürün uygun fiyata BİM marketlerde sizlerle buluşuyor. 26 Ocak 2024'te hangi ürünler geliyor? İşte ürünler ve fiyatları...
Kumandalı Arazi Aracı 359 TL
Oyuncak Işıklı Sesli Traktör 119 TL
Eğlenceli Oyuncaklar 69 TL
Zeka Kutusu 199 TL
Emzikli Ağlayan Bebek 179 TL
Oyuncak Askeri Uçak 199 TL
Sök-Tak Uçak 129 TL
Oyuncak Dönen Otopark 229 TL
Saç Boncuk Takma Seti 259 TL
Uzay Mcerası Oyun Hamuru 62.50 TL
Curling Oyunu 149 TL
Oyuncak Tepsili Çay Seti 89 TL
Oyuncak Bebek 119 TL
Oyuncak Sürpriz Yumurta 19.50 TL
2 Yaş Etkinlik Kitabı 99 TL
3 Yaş Etkinlik Kitabı 99 TL
Citywood 100 parça 189 TL
Piccolo Mondi Şehir Araçları Blok Oyuncaklar 59 TL
Kategori X Kutu Oyunu 79 TL
Pırıl Parfüm Atölyesi Seti 69 TL
Bionic Adam Oyunu 89 TL
Eşleştir Öğren Kavramlar Oyunu 59 TL
Magnetli Buzdolabı Notluğu 19,50 TL
Duygunu Keşfet Kutu Oyunu 59 TL
Peluş Oyuncak Kardan Adam 169 TL
Oyuncak Şehir Araçları 89 TL
Boy Cetveli 29,50 TL
Asa Köpük 24,50 TL
Hikaye Kitapları 27,50 TL
Dikkat-Zeka ve Hafıza Geliştirme Kitapları 29,50 TL
Çıkartmalı Baloncuklar Kitapları 24,50 TL
Dijitsu 75" UHD Google Tv 23.999 TL
TCL 32" FHD Android Tv 5.699 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.799 TL
Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL
Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL
Polosmart Connect Smart Tartı 269 TL
Kumtel Midi Fırın 1.499 TL
Nautica Termos 650 ml 599 TL
Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL
Joyplus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker 279 TL
Nordica Kazak Tüy Toplama Makinesi 109 TL
Philips Erkek Bakım Seti 379 TL
Desenli Çift Kişilik Yorgan 389 TL
Desenli Tek Kişilik Yorgan 329 TL
Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 159 TL
Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 39 TL
Kapitoneli Yastık 119 TL
Kadın Kapüşonlu Kadife Pijama Takımı 269 TL
Post Halı 60x90 cm 199 TL
Kadın Welsoft Patik 34,50 TL
Çocuk Welsoft Patik 32,50 TL
Nortpasific Şemsiye 115 TL
Pötikare Masa Örtüsü 49,50 TL
Pvc Masa Örtüsü 65 TL
Naturalove Bambu Kirli Sepeti 48 Litre 299 TL
Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 369 TL
Hobby Life Katlanır Temizlik Seti 299 TL
Banyo Seti 5'li 299 TL
Yedekli WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 349 TL
2 Katlı Siyah Metal Banyo Rafı 179 TL
Glass in love Fiürlü Sıvı Sabunluk 300 ml 99 TL
Çok Amaçlı Organizer Sepet 49 TL
Kapı Arkası Askılık 79 TL
• Aqua Flex Banyo Paspası 59,50 TL
Banyo Havlusu Seti 2'li 139 TL
Havlu Saç Bonesi 39,50 TL
Hazneli Temizlik Fırçası 99 TL
Kaydırmaz Tabanlık 30x100 cm 29,50 TL
Ayak Havlusu 49,50 TL
Vantuzlu Kaydırmaz Paspas 37x69 cm 89 TL
Kaymaz Banyo Taburesi 59 TL
Su Kovası 9 Litre 34,50 TL
Mandal Çeşitleri 20'li 22,50 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri 26,50 TL
Mob Yedek Paspas Ucu Çeşitleri 24,50 TL