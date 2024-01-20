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  4. BİM market 26 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Hangi ürünlerde indirim var?

BİM market 26 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Hangi ürünlerde indirim var?

Merakla beklenen 26 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Oyuncak, beyaz eşya, mutfak malzemeleri, elektronik eşyalar ve temizlik malzemelerine kadar birçok ürün uygun fiyata BİM marketlerde sizlerle buluşuyor. 26 Ocak 2024'te hangi ürünler geliyor? İşte ürünler ve fiyatları...

BİM market 26 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 1

Kumandalı Arazi Aracı 359 TL

Oyuncak Işıklı Sesli Traktör 119 TL

Eğlenceli Oyuncaklar 69 TL

Zeka Kutusu 199 TL

Emzikli Ağlayan Bebek 179 TL

Oyuncak Askeri Uçak 199 TL

Sök-Tak Uçak 129 TL

Oyuncak Dönen Otopark 229 TL

Saç Boncuk Takma Seti 259 TL

Uzay Mcerası Oyun Hamuru 62.50 TL

Curling Oyunu 149 TL

Oyuncak Tepsili Çay Seti 89 TL

Oyuncak Bebek 119 TL

Oyuncak Sürpriz Yumurta 19.50 TL

2 Yaş Etkinlik Kitabı 99 TL

3 Yaş Etkinlik Kitabı 99 TL

Citywood 100 parça 189 TL

Piccolo Mondi Şehir Araçları Blok Oyuncaklar 59 TL

Kategori X Kutu Oyunu 79 TL

Pırıl Parfüm Atölyesi Seti 69 TL

Bionic Adam Oyunu 89 TL

Eşleştir Öğren Kavramlar Oyunu 59 TL

Magnetli Buzdolabı Notluğu 19,50 TL

Duygunu Keşfet Kutu Oyunu 59 TL

Peluş Oyuncak Kardan Adam 169 TL

Oyuncak Şehir Araçları 89 TL

Boy Cetveli 29,50 TL

Asa Köpük 24,50 TL

Hikaye Kitapları 27,50 TL

Dikkat-Zeka ve Hafıza Geliştirme Kitapları 29,50 TL

Çıkartmalı Baloncuklar Kitapları 24,50 TL

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BİM market 26 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 2

Dijitsu 75" UHD Google Tv 23.999 TL

TCL 32" FHD Android Tv 5.699 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.799 TL

Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL

Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL

Polosmart Connect Smart Tartı 269 TL

Kumtel Midi Fırın 1.499 TL

Nautica Termos 650 ml 599 TL

Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL

Joyplus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker 279 TL

Nordica Kazak Tüy Toplama Makinesi 109 TL

Philips Erkek Bakım Seti 379 TL

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BİM market 26 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 3

Desenli Çift Kişilik Yorgan 389 TL

Desenli Tek Kişilik Yorgan 329 TL

Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 159 TL

Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 39 TL

Kapitoneli Yastık 119 TL

Kadın Kapüşonlu Kadife Pijama Takımı 269 TL

Post Halı 60x90 cm 199 TL

Kadın Welsoft Patik 34,50 TL

Çocuk Welsoft Patik 32,50 TL

Nortpasific Şemsiye 115 TL

Pötikare Masa Örtüsü 49,50 TL

Pvc Masa Örtüsü 65 TL

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BİM market 26 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 4

Naturalove Bambu Kirli Sepeti 48 Litre 299 TL

Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 369 TL

Hobby Life Katlanır Temizlik Seti 299 TL

Banyo Seti 5'li 299 TL

Yedekli WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 349 TL

2 Katlı Siyah Metal Banyo Rafı 179 TL

Glass in love Fiürlü Sıvı Sabunluk 300 ml 99 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet 49 TL

Kapı Arkası Askılık 79 TL

• Aqua Flex Banyo Paspası 59,50 TL

Banyo Havlusu Seti 2'li 139 TL

Havlu Saç Bonesi 39,50 TL

Hazneli Temizlik Fırçası 99 TL

Kaydırmaz Tabanlık 30x100 cm 29,50 TL

Ayak Havlusu 49,50 TL

Vantuzlu Kaydırmaz Paspas 37x69 cm 89 TL

Kaymaz Banyo Taburesi 59 TL

Su Kovası 9 Litre 34,50 TL

Mandal Çeşitleri 20'li 22,50 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 26,50 TL

Mob Yedek Paspas Ucu Çeşitleri 24,50 TL

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