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BİM market 26 Ocak 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var?

BİM 26 Ocak 2024 cuma günü aktüel ürünleri merak ediliyor. Oyuncak, beyaz eşya, mutfak malzemeleri, elektronik eşyalar ve temizlik malzemelerine kadar birçok ürün uygun fiyata BİM marketlerde sizlerle buluşuyor. BİM'e 26 Ocak 2024'te hangi ürünler geliyor? Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var? İşte ürünler ve fiyatları...

BİM market 26 Ocak 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 1

Mega Kutulu Hurç 79 TL

Baza Kutulu Hurç 69 TL

Maxi Hurç 45,50 TL

Mega Hurç 55 TL

Mini Hurç 39,50 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 59 TL

Raf Düzenleyici 49,50 TL

ip Kulplu Baskılı Pencereli Mega Hurç 49,50 TL

İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 39,50 TL

ip Kulplu Baskılı Midi Hurç 39,50 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 69 TL

12 Bölmelli Çekmece İçi Düzenleyici 29,50 TL

Çift Gözlü Çekemece Düzenleyici 69,50 TL

Akordiyon Mini Organizer 26,50 TL

Akordiyon Midi Organizer 28,50 TL

Akordiyon Maxi Organizer 31,50 TL

Çantalı Vakumlu XXL Hurç 105 TL

Çantalı Vakumlu XL Hurç 95 TL

Çantalı Vakumlu Large Hurç 85 TL

Vakumlu Hurç Set 3'lü 115 TL

Naturalove Amerikan Servis 49 TL

Jüt Bardak Altlığı 10,50 TL

Naturalove Sepet 18 cm 44,50 TL

Naturalove Sepet 22 cm 65 TL

Naturalove Sepet 26 cm 75 TL

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BİM market 26 Ocak 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 2

Kumandalı Arazi Aracı 359 TL

Oyuncak Işıklı Sesli Traktör 119 TL

Eğlenceli Oyuncaklar 69 TL

Zeka Kutusu 199 TL

Emzikli Ağlayan Bebek 179 TL

Oyuncak Askeri Uçak 199 TL

Sök-Tak Uçak 129 TL

Oyuncak Dönen Otopark 229 TL

Saç Boncuk Takma Seti 259 TL

Uzay Mcerası Oyun Hamuru 62.50 TL

Curling Oyunu 149 TL

Oyuncak Tepsili Çay Seti 89 TL

Oyuncak Bebek 119 TL

Oyuncak Sürpriz Yumurta 19.50 TL

2 Yaş Etkinlik Kitabı 99 TL

3 Yaş Etkinlik Kitabı 99 TL

Citywood 100 parça 189 TL

Piccolo Mondi Şehir Araçları Blok Oyuncaklar 59 TL

Kategori X Kutu Oyunu 79 TL

Pırıl Parfüm Atölyesi Seti 69 TL

Bionic Adam Oyunu 89 TL

Eşleştir Öğren Kavramlar Oyunu 59 TL

Magnetli Buzdolabı Notluğu 19,50 TL

Duygunu Keşfet Kutu Oyunu 59 TL

Peluş Oyuncak Kardan Adam 169 TL

Oyuncak Şehir Araçları 89 TL

Boy Cetveli 29,50 TL

Asa Köpük 24,50 TL

Hikaye Kitapları 27,50 TL

Dikkat-Zeka ve Hafıza Geliştirme Kitapları 29,50 TL

Çıkartmalı Baloncuklar Kitapları 24,50 TL

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BİM market 26 Ocak 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 3

Chef's Tava 28 cm 189 TL

Chef's Sahan 20 cm 139 TL

Pratik İpli Doğrayıcı 139 TL

Benante Büyük Salata Tabağı 69 TL

Benante Ayaklı Figürlü Kupa 159 TL

Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 89 TL

Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 29,50 TL

Naturalove Oval Hasır Sepet 179TL

Naturalove Oval Hasır Ekmeklik / Organizer 139 TL

Glass in love Ayaklı Kahve Yanı Bardak 6'lı 109 TL

Glass in love Renkli Gravürlü Cam Kupa 400 ml 99

Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 59 TL

Bardaklı Başucu Sürahisi 700 ml 75 TL

4 Katlı Modüler Raf 209 TL

Soğan / Patates Saklama Kabı 12 Litre 89 TL

Tuzluk / Biberlik 2'li 18,50 TL

Silikon Set 139 TL

Esnek Taşıma Çantası 65 TL

Saklama Kabi 37,50 TL

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BİM market 26 Ocak 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 4

Naturalove Bambu Kirli Sepeti 48 Litre 299 TL

Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 369 TL

Hobby Life Katlanır Temizlik Seti 299 TL

Banyo Seti 5'li 299 TL

Yedekli WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 349 TL

2 Katlı Siyah Metal Banyo Rafı 179 TL

Glass in love Fiürlü Sıvı Sabunluk 300 ml 99 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet 49 TL

Kapı Arkası Askılık 79 TL

Aqua Flex Banyo Paspası 59,50 TL

Banyo Havlusu Seti 2'li 139 TL

Havlu Saç Bonesi 39,50 TL

Hazneli Temizlik Fırçası 99 TL

Kaydırmaz Tabanlık 30x100 cm 29,50 TL

Ayak Havlusu 49,50 TL

Vantuzlu Kaydırmaz Paspas 37x69 cm 89 TL

Kaymaz Banyo Taburesi 59 TL

Su Kovası 9 Litre 34,50 TL

Mandal Çeşitleri 20'li 22,50 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 26,50 TL

Mob Yedek Paspas Ucu Çeşitleri 24,50 TL

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