BİM market 26 Ocak 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var?
BİM 26 Ocak 2024 cuma günü aktüel ürünleri merak ediliyor. Oyuncak, beyaz eşya, mutfak malzemeleri, elektronik eşyalar ve temizlik malzemelerine kadar birçok ürün uygun fiyata BİM marketlerde sizlerle buluşuyor. BİM'e 26 Ocak 2024'te hangi ürünler geliyor? Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var? İşte ürünler ve fiyatları...
Mega Kutulu Hurç 79 TL
Baza Kutulu Hurç 69 TL
Maxi Hurç 45,50 TL
Mega Hurç 55 TL
Mini Hurç 39,50 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 59 TL
Raf Düzenleyici 49,50 TL
ip Kulplu Baskılı Pencereli Mega Hurç 49,50 TL
İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 39,50 TL
ip Kulplu Baskılı Midi Hurç 39,50 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 69 TL
12 Bölmelli Çekmece İçi Düzenleyici 29,50 TL
Çift Gözlü Çekemece Düzenleyici 69,50 TL
Akordiyon Mini Organizer 26,50 TL
Akordiyon Midi Organizer 28,50 TL
Akordiyon Maxi Organizer 31,50 TL
Çantalı Vakumlu XXL Hurç 105 TL
Çantalı Vakumlu XL Hurç 95 TL
Çantalı Vakumlu Large Hurç 85 TL
Vakumlu Hurç Set 3'lü 115 TL
Naturalove Amerikan Servis 49 TL
Jüt Bardak Altlığı 10,50 TL
Naturalove Sepet 18 cm 44,50 TL
Naturalove Sepet 22 cm 65 TL
Naturalove Sepet 26 cm 75 TL
Kumandalı Arazi Aracı 359 TL
Oyuncak Işıklı Sesli Traktör 119 TL
Eğlenceli Oyuncaklar 69 TL
Zeka Kutusu 199 TL
Emzikli Ağlayan Bebek 179 TL
Oyuncak Askeri Uçak 199 TL
Sök-Tak Uçak 129 TL
Oyuncak Dönen Otopark 229 TL
Saç Boncuk Takma Seti 259 TL
Uzay Mcerası Oyun Hamuru 62.50 TL
Curling Oyunu 149 TL
Oyuncak Tepsili Çay Seti 89 TL
Oyuncak Bebek 119 TL
Oyuncak Sürpriz Yumurta 19.50 TL
2 Yaş Etkinlik Kitabı 99 TL
3 Yaş Etkinlik Kitabı 99 TL
Citywood 100 parça 189 TL
Piccolo Mondi Şehir Araçları Blok Oyuncaklar 59 TL
Kategori X Kutu Oyunu 79 TL
Pırıl Parfüm Atölyesi Seti 69 TL
Bionic Adam Oyunu 89 TL
Eşleştir Öğren Kavramlar Oyunu 59 TL
Magnetli Buzdolabı Notluğu 19,50 TL
Duygunu Keşfet Kutu Oyunu 59 TL
Peluş Oyuncak Kardan Adam 169 TL
Oyuncak Şehir Araçları 89 TL
Boy Cetveli 29,50 TL
Asa Köpük 24,50 TL
Hikaye Kitapları 27,50 TL
Dikkat-Zeka ve Hafıza Geliştirme Kitapları 29,50 TL
Çıkartmalı Baloncuklar Kitapları 24,50 TL
Chef's Tava 28 cm 189 TL
Chef's Sahan 20 cm 139 TL
Pratik İpli Doğrayıcı 139 TL
Benante Büyük Salata Tabağı 69 TL
Benante Ayaklı Figürlü Kupa 159 TL
Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 89 TL
Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 29,50 TL
Naturalove Oval Hasır Sepet 179TL
Naturalove Oval Hasır Ekmeklik / Organizer 139 TL
Glass in love Ayaklı Kahve Yanı Bardak 6'lı 109 TL
Glass in love Renkli Gravürlü Cam Kupa 400 ml 99
Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 59 TL
Bardaklı Başucu Sürahisi 700 ml 75 TL
4 Katlı Modüler Raf 209 TL
Soğan / Patates Saklama Kabı 12 Litre 89 TL
Tuzluk / Biberlik 2'li 18,50 TL
Silikon Set 139 TL
Esnek Taşıma Çantası 65 TL
Saklama Kabi 37,50 TL
Naturalove Bambu Kirli Sepeti 48 Litre 299 TL
Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 369 TL
Hobby Life Katlanır Temizlik Seti 299 TL
Banyo Seti 5'li 299 TL
Yedekli WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 349 TL
2 Katlı Siyah Metal Banyo Rafı 179 TL
Glass in love Fiürlü Sıvı Sabunluk 300 ml 99 TL
Çok Amaçlı Organizer Sepet 49 TL
Kapı Arkası Askılık 79 TL
Aqua Flex Banyo Paspası 59,50 TL
Banyo Havlusu Seti 2'li 139 TL
Havlu Saç Bonesi 39,50 TL
Hazneli Temizlik Fırçası 99 TL
Kaydırmaz Tabanlık 30x100 cm 29,50 TL
Ayak Havlusu 49,50 TL
Vantuzlu Kaydırmaz Paspas 37x69 cm 89 TL
Kaymaz Banyo Taburesi 59 TL
Su Kovası 9 Litre 34,50 TL
Mandal Çeşitleri 20'li 22,50 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri 26,50 TL
Mob Yedek Paspas Ucu Çeşitleri 24,50 TL