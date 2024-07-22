BİM market 26 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete 26 Temmuz Benzinli ATV geliyor!
BİM market 26 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 26 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 26 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? 26 Temmuz BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 26 Temmuz 2024 cuma indirimleri...
Colorina Ayaklı Cam Kek Tabağı 119 TL
Chef's Tava 199 TL
Chef's Sahan 159 TL
Glass in Love Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL
Emsan Porselen Çizgili Kase 4'lü 159 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 109 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 129 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 139 TL
Kapaklı Bistro Sürahi 129 TL
Kadın Şortlu Takım 199 TL
Kadın Crop Şort Takım 159 TL
Erkek Deniz Şortu 149 TL
Safari Şapka 125 TL
Koltuk Örtüsü 119 TL
Valiz Organizer Set 79 TL
Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL
Namaz Elbisesi 199 TL
Icemax Musluklu Piknik Termos 279 TL
Büyük Buz Aküsü 59,50 TL
Pedallı Çöp Kovası 179 TL
Salata Kurutucusu 129 TL
Temizlik Seti 129 TL
Emsan Porselen Tatlı Tabağı 4'lü 259 TL
Çok Amaçlı Organizer Sepet 59 TL
Slim Askı Seti 34,50 TL
Temizlik Seti 129 TL
Tuvalet Fırçası 79 TL
Soğuk Sıcak Taşıma Çantası 55 TL
OFF ROAD Benzinli ATV 49.999 TL
OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 19.999 TL
Philips Air Fryer 5.999 TL
Keysmart Tost Makinesi 1.299 TL
Fakir Kablosuz Dikey Süpürge & Paspas 9.999 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör 999 TL
Range Vantilatör 899 TL
Keysmart Dijital Baskül 279 TL