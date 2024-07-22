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BİM market 26 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete 26 Temmuz Benzinli ATV geliyor!

BİM market 26 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 26 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 26 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? 26 Temmuz BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 26 Temmuz 2024 cuma indirimleri...

BİM market 26 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete 26 Temmuz Benzinli ATV geliyor! - Sayfa 1

Colorina Ayaklı Cam Kek Tabağı 119 TL

Chef's Tava 199 TL

Chef's Sahan 159 TL

Glass in Love Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL

Emsan Porselen Çizgili Kase 4'lü 159 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 109 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 129 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 139 TL

Kapaklı Bistro Sürahi 129 TL

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BİM market 26 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete 26 Temmuz Benzinli ATV geliyor! - Sayfa 2

Kadın Şortlu Takım 199 TL

Kadın Crop Şort Takım 159 TL

Erkek Deniz Şortu 149 TL

Safari Şapka 125 TL

Koltuk Örtüsü 119 TL

Valiz Organizer Set 79 TL

Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL

Namaz Elbisesi 199 TL

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BİM market 26 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete 26 Temmuz Benzinli ATV geliyor! - Sayfa 3

Icemax Musluklu Piknik Termos 279 TL

Büyük Buz Aküsü 59,50 TL

Pedallı Çöp Kovası 179 TL

Salata Kurutucusu 129 TL

Temizlik Seti 129 TL

Emsan Porselen Tatlı Tabağı 4'lü 259 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet 59 TL

Slim Askı Seti 34,50 TL

Temizlik Seti 129 TL

Tuvalet Fırçası 79 TL

Soğuk Sıcak Taşıma Çantası 55 TL

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BİM market 26 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete 26 Temmuz Benzinli ATV geliyor! - Sayfa 4

OFF ROAD Benzinli ATV 49.999 TL

OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

Philips Air Fryer 5.999 TL

Keysmart Tost Makinesi 1.299 TL

Fakir Kablosuz Dikey Süpürge & Paspas 9.999 TL

Kumtel Kule Tipi Vantilatör 999 TL

Range Vantilatör 899 TL

Keysmart Dijital Baskül 279 TL

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